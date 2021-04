Catania-Potenza diretta e streaming | dove vedere il match oggi

(Di domenica 11 aprile 2021)si gioca, domenica 11 aprile 2021 alle ore 15.00 per la 35^ giornata del Girone C di Serie C. Padroni di casa in cerca del quarto successo di fila sotto la guida del mister Baldini, ospiti che proveranno a rendere la vita difficile agli etnei., le probabili formazionicaption id="attachment 1061133" align="alignnone" width="537"(getty images)/captionQueste le probabili formazioni di(4-3-3) si schiera così: Martínez; Pinto, Claiton, Giosa, Calapai; Dall’Oglio, Maldonado, Izco; Piccolo, Reginaldo, Sarao.(4-3-1-2) si schiera così: Marcone; Sepe, Di Somma, Gigli, Coccia; Bucolo, Coppola, Ricci; Di Livio; Salvemini, ...

Per la 35a giornata del girone C di Serie C si sfidano. Gli etnei puntano alla quarta vittoria consecutiva sotto la gestione Baldini. Ma dove vedere la partita in diretta tv o in streaming? Il calcio d'inizio è fissato alle ore 15.00 ......- Novara Pro Vercelli - Lecco [rinviata] Girone B 15.00 Perugia - Triestina AJ Fano - Modena Padova - Gubbio 17.30 Sudtirol - Virtus Verona Girone C 12.30 Cavese - Teramo 15.00Juve ...Si comincerà comunque alle ore 12.30 con Cavese Teramo, seguita alle ore 15.00 da Catania Potenza, Monopoli Paganese e Turris Ternana che vedrà in campo la capolista umbra già promossa, infine ecco ...Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione. Leggi anche: Eleven Sports o Rai Sport? Dove vedere Catania-Potenza in tv e streaming, Serie C 35^ giornata ...