Beautiful | trama 11 aprile 2021 | la dichiarazione d' amore di Wyatt

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 11 aprile 2021) Nuova puntata11dimenticando tutto quello che è accaduto in passato, lasciandosi andare ad unad'stupenda! Katie perdona Flo Mentre a Villa Forrester Quinn - Brooke e Shauna urlano e si alzano le mani a vicenda, alla Spencer Katie ha deciso di fare un discorso dopo essere uscita dall'ospedale e aver ripreso in mano la propria vita. La Logan vuole ringraziare pubblicamente Flo per aver reso possibile tutto questo e anche per il coraggio che ha avuto, rischiando in parte la sua vita per lei. Katie ha perdonato la nipote dopo tutto quello che è accaduto e ha deciso di darle una seconda chance, invitando tutti i presenti a fare la stessa cosa. Katie Logan non ha dubbi e se non ci fosse stata la nipote lei ora non sarebbe qui a parlare davanti a tutti quanti i ...