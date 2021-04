Amici 20, Rosa Di Grazia farà la velina? (Di domenica 11 aprile 2021) Rosa Di Grazia è stata forse la ballerina più criticata di questa edizione di Amici. Dopo la sua uscita la ragazza ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha rivelato che non esclude del tutto la carriera da velina, ma ha aggiunto che non è quello che sogna. Ma, siamo sicuri che rifiuterebbe un’eventuale proposta? Le parole di Rosa Di Grazia “Se vorrei continuare a lavorare in televisione? Assolutamente sì. La velina? È pur sempre danza, ma non è quello a cui aspiro, il mio idolo resta Elena D’Amario, un mondo diverso. Il mio idolo è lei, lo è e lo sarà sempre. Ho sempre stimato Elena – evidenzia Rosa Di Grazia – come ballerina e come persona, il primo giorno quando mi è stato assegnato il banco ho scelto il suo. È ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 11 aprile 2021)Diè stata forse la ballerina più criticata di questa edizione di. Dopo la sua uscita la ragazza ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha rivelato che non esclude del tutto la carriera da, ma ha aggiunto che non è quello che sogna. Ma, siamo sicuri che rifiuterebbe un’eventuale proposta? Le parole diDi“Se vorrei continuare a lavorare in televisione? Assolutamente sì. La? È pur sempre danza, ma non è quello a cui aspiro, il mio idolo resta Elena D’Amario, un mondo diverso. Il mio idolo è lei, lo è e lo sarà sempre. Ho sempre stimato Elena – evidenziaDi– come ballerina e come persona, il primo giorno quando mi è stato assegnato il banco ho scelto il suo. È ...

