Amici 20, quarta puntata: l'eliminazione shock (Di domenica 11 aprile 2021) Amici 20, tra liti ed eliminazioni inaspettate: ecco cosa è successo Eccoci giunti alla quarta puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent più seguito della Mediaset. Riviviamo insieme i momenti più iconici, seguiti dalla Top 10 dei concorrenti. Ad aprire le danze di questa quarta puntata di Amici la squadra di Zerbi e Celentano, contro il team Peparini-Pettinelli. La prima sfida vede protagonisti i due cantanti Sangiovanni e Aka: lo scontro prevede la scrittura di barre riadattate a canzoni cult. Vince Sangiovanni, meritatamente a parere di molti, dato che Aka non ha dato il meglio di sé in quest'esibizione. La seconda sfida riguarda invece i ballerini: Samuele VS Serena. Questa volta vince il ballerino della Peparini, dopo aver eseguito un passo a due con la ...

