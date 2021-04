Age of Empires 2 riceverà una nuova espansione, Age of Empires 3 una nuova civiltà (Di domenica 11 aprile 2021) Durante l'ultimo Age of Empires fan event, Microsoft ha condiviso una valanga di nuove informazioni sul futuro capitolo della serie, ovvero Age of Empires 4, attraverso video gameplay che mostravano in azione il Sultanato di Delhi, la civiltà Cinese e molto altro. Tuttavia, non si è parlato solo dell'ultimo esponente della serie: anche i fan di Age of Empires 2 e 3, recentemente riproposti nelle loro versioni rimasterizzate Definitive Edition, avranno qualcosa con cui divertirsi. Stiamo parlando di nuovi contenuti che andranno ad arricchire l'esperienza di gioco Age of Empires 2: Definitive Edition riceverà una nuova espansione, intitolata Dawn of the Dukes. Questo ... Leggi su eurogamer (Di domenica 11 aprile 2021) Durante l'ultimo Age offan event, Microsoft ha condiviso una valanga di nuove informazioni sul futuro capitolo della serie, ovvero Age of4, attraverso video gameplay che mostravano in azione il Sultanato di Delhi, laCinese e molto altro. Tuttavia, non si è parlato solo dell'ultimo esponente della serie: anche i fan di Age of2 e 3, recentemente riproposti nelle loro versioni rimasterizzate Definitive Edition, avranno qualcosa con cui divertirsi. Stiamo parlando di nuovi contenuti che andranno ad arricchire l'esperienza di gioco Age of2: Definitive Editionuna, intitolata Dawn of the Dukes. Questo ...

