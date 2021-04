Acs mette sul piatto 10 miliardi per Autostrade. E i Benetton potrebbero rimanere dentro… (Di domenica 11 aprile 2021) Acs presenta l’offerta per Autostrade: 10 miliardi e l’ipotesi di una fusione tra Abertis e Autostrade. Acs fa sul serio e mette sul piatto dieci miliardi per Autostrade, con un’offerta che complica e non poco la situazione per Cassa depositi e prestiti. Acs presenta l’offerta per Autostrade A quasi un anno di distanza dall’inizio della trattativa, tutto è immobile per quanto riguarda Autostrade. Il tira e molla era prevedibile ma i tempi lunghi chiamano gli imprevisti. E l’imprevisto si chiama Acs, la società del presidente del Real Madrid Florentino Perez. Acs ha presentato un’offerta da 10 miliardi per Autostrade. Per il 100% di Aspi, per la precisione. Un’offerta concreta che rischia di ... Leggi su newsmondo (Di domenica 11 aprile 2021) Acs presenta l’offerta per: 10e l’ipotesi di una fusione tra Abertis e. Acs fa sul serio esuldieciper, con un’offerta che complica e non poco la situazione per Cassa depositi e prestiti. Acs presenta l’offerta perA quasi un anno di distanza dall’inizio della trattativa, tutto è immobile per quanto riguarda. Il tira e molla era prevedibile ma i tempi lunghi chiamano gli imprevisti. E l’imprevisto si chiama Acs, la società del presidente del Real Madrid Florentino Perez. Acs ha presentato un’offerta da 10per. Per il 100% di Aspi, per la precisione. Un’offerta concreta che rischia di ...

