11 aprile | 172 nuovi contagi da test molecolare

Palmanova, 11 apr – Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.723 tamponi molecolari sono stati rilevati 172 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,62%. Sono inoltre 1.186 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 36 casi (3,04%). I decessi registrati sono 12; i ricoveri nelle terapie sono 75 e quelli negli altri reparti 519. I decessi complessivamente ammontano a 3.506, con la seguente suddivisione territoriale: 742 a Trieste, 1.860 a Udine, 646 a Pordenone e 258 a Gorizia. I totalmente guariti sono 82.098, i clinicamente guariti 4.694, mentre le persone in isolamento scendono a 10.517. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 101.409 persone con la seguente suddivisione territoriale: 19.358 a Trieste, 48.849 a Udine, 19.758 a Pordenone, 12.322 ...

