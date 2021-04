Viabilità Roma Regione Lazio del 10-04-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 aprile 2021)10 APRILEORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ. UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON L’AUTOSTRADA A24 DOVE SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE OCCORSO SUL TRATTO URBANO TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE GRA; QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA CASILINA, IN TRATTI SALTUARI TRA TORRE GAIA, LA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN USCITA; CAMBIAMO ARGOMENTO PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE È INIZIATO IL GRAN PRIX DI FORMULA E SUL CIRCUITO CITTADINO DELL’EUR. PREVISTE SUL FRONTE DELLACHIUSURE E DEVIAZIONI IN TUTTO IL QUADRANTE EUR. INFATTI FINO ALL’ALBA DEL 12 APRILE, CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE EUROPA E TRE FONTANE; DEVIATE LE LINEE DI BUS DI ZONA, COMPRESE LE S09 E S15 DI ASTRAL SPA. CHIUSURE E DEVIAZIONI NON ...