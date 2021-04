Uccide la madre e poi si suicida | dinamiche ancora da chiarire

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 10 aprile 2021) L.Z., 27 anni, ha soffocato lae poi si è tolto la vita. È successo ieri, in provincia di Mantova. Il giovane ha chiamato i carabinieri asserendo di aver ucciso la, dopo di che si è tolto la vita. Quando i militari sono arrivati nell’abitazione, per il giovane non c’era già più nulla da fare. Entrambi avevano problemi psichici ed erano in cura per questo motivo. I vicini riferiscono di liti continue tra i due, recentemente, fino al litigio che ieri è arrivato al culmine. Ma gli inquirenti vogliono indagare sulledi quanto accaduto, poiché vi sonoulteriori profili da. Tuttavia, pare non ci siano dubbi sul fatto che sia stato proprio lui, al culmine di un litigio, a soffocare la. L'articolo proviene da Quotidianpost.