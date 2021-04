Torino, Vagnati ci crede: “Con Nicola splendido rapporto. Credo nella salvezza” (Di sabato 10 aprile 2021) Il Torino dopo l'arrivo di Davide Nicola sta provando a cambiare marcia.La squadra del presidente Urbano Cairo, nonostante una rosa altamente competitiva, si è ritrovata invischiata nella lotta salvezza. Il neo allenatore ha compattato l'ambiente e il lavoro comincia a dare i propri frutti. Prima della sfida contro l'Udinese, il direttore sportivo dei granata Davide Vagnati ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Dazn.Il braccio destro di Cairo è convinto che il lavoro di Davide Nicola possa portare alla salvezza: "Con il mister parliamo spesso. Ha grande fiducia dei ragazzi e siamo convinti che attraverso prestazioni come quella del derby possiamo raggiungere i risultati giusto per mantenere la categoria”. Leggi su mediagol (Di sabato 10 aprile 2021) Ildopo l'arrivo di Davidesta provando a cambiare marcia.La squadra del presidente Urbano Cairo, nonostante una rosa altamente competitiva, si è ritrovata invischiatalotta. Il neo allenatore ha compattato l'ambiente e il lavoro comincia a dare i propri frutti. Prima della sfida contro l'Udinese, il direttore sportivo dei granata Davideha fatto il punto della situazione ai microfoni di Dazn.Il braccio destro di Cairo è convinto che il lavoro di Davidepossa portare alla: "Con il mister parliamo spesso. Ha grande fiducia dei ragazzi e siamo convinti che attraverso prestazioni come quella del derby possiamo raggiungere i risultati giusto per mantenere la categoria”.

Ultime Notizie dalla rete : Torino Vagnati Il casting di Ferrero per la Sampdoria di domani Monitorato anche Vagnati, la cui posizione al Torino non è più così salda nonostante un contratto pluriennale. Genovese, tifoso e ex calciatore del settore giovanile blucerchiato, coronerebbe il suo ...

Sampdoria, cambia l'area tecnica? Contatti fitti con Faggiano e Vagnati Anche la pista Vagnati è calda secondo Il Secolo XIX , nonostante sia sotto contratto con il Torino con un pluriennale. Genovese e tifoso doriano, potrebbe portare Semplici , con cui ha lavorato alla ...

