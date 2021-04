The Crown: quali sono gli episodi in cui compare il principe Filippo? Ecco la lista (Di sabato 10 aprile 2021) Il principe Filippo d'Inghilterra è morto all'età di 99 anni, dopo una lunga vita sotto il rango di duca di Edimburgo e accanto a travagliate esperienze insieme alla moglie, la regina Elisabetta II. The Crown ha raccontato, seppur in maniera un po' falsata, la vita di una delle autorità inglese più potenti al mondo. Ecco in quali episodi compare il principe Filippo nella serie Netflix «The Crown» Gli episodi dedicati al principe Filippo sono diversi e nella serie creata da Peter Morgan il personaggio di Matt Smith e Tobias Menzies ha contribuito a favorire la realizzazione di uno show degno di nota. The Crown inizia con il ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 10 aprile 2021) Ild'Inghilterra è morto all'età di 99 anni, dopo una lunga vita sotto il rango di duca di Edimburgo e accanto a travagliate esperienze insieme alla moglie, la regina Elisabetta II. Theha raccontato, seppur in maniera un po' falsata, la vita di una delle autorità inglese più potenti al mondo.inilnella serie Netflix «The» Glidedicati aldiversi e nella serie creata da Peter Morgan il personaggio di Matt Smith e Tobias Menzies ha contribuito a favorire la realizzazione di uno show degno di nota. Theinizia con il ...

