(Di sabato 10 aprile 2021) LA TERZA GUERRA MONDIALE è già iniziata. Questa non è una guerra tra nazione e nazione. La Terza Guerra Mondiale è il luogo in cui l’Elite dei super ricchi reali fa la guerra ai poveri … Uno dei loro leader più importanti è morto ieri. Questa guerra attuale è una continuazione delle due precedenti guerre mondiali del proviene da Database Italia.

Advertising

razorblack66 : RT @DatabaseItalia: SEGRETI DI UN PRINCIPE NAZISTA LA TERZA GUERRA MONDIALE è già iniziata. La Terza Guerra Mondiale è il luogo in cui l’E… - DatabaseItalia : SEGRETI DI UN PRINCIPE NAZISTA LA TERZA GUERRA MONDIALE è già iniziata. La Terza Guerra Mondiale è il luogo in cui… - ArtemisiaBa : @isid0 @info_zampa @deidesk tre delle sue quattro sorelle aderirono al Partito Nazionalsocialista, Sophia, la più… - lagiulia_f : Comunque con il Principe Filippo se ne va davvero un pezzo di storia. 99 anni, quasi 100. Chissà quante ne ha viste… - Agricolturabio1 : RT @Massimi52131600: Renzi che va dal Principe Saudita, è uno scandalo, però chi frequenta, assassini e spioni a danno dell'Italia, va beni… -

Ultime Notizie dalla rete : SEGRETI PRINCIPE

Il Sole 24 ORE

...di Matteo Renzi non solo per aver elogiato ilBin Salman, indicato dall'intelligence Usa come il mandante dell'omicidio Khashoggi, ucciso e fatto a pezzi da un team dei servizi...La vita, il regno, i' per Sperling & Kupfer. E chi meglio di lui può tracciare un profilo delFilippo, morto ieri, venerdì 9 aprile, alla veneranda età di 99 anni. "Era molto di più ...Il ministero della difesa dell'Arabia Saudita ha dato la notizia senza altri particolari: forse una storia di spionaggio ...Nessuno ricorda mai la storia presente, il passato prossimo, molto prossimo, del signor Vittorio Emanuele di Savoia, uomo d’affari.