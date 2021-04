Secondo Andrea Costa "ci sono condizioni per riaprire a fine aprile" (Di sabato 10 aprile 2021) AGI - "Credo che oggi ci siano le condizioni per riaprire a fine aprile". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a Sky Tg24, spiegando poi che "sulle riaperture non è giusto alimentare la contrapposizione politica tra chi vuole aprire e chi no: tutti vorremmo aprire, ma la politica deve assumersi la responsabilità e il coraggio di fare delle scelte - ha aggiunto - è opportuno avere, oltre a un piano vaccinale, anche un piano per le riaperture perché dobbiamo dare delle date e delle scadenze per poter permettere a cittadini e imprese di pianificare la loro attività". "Le vaccinazioni che partiranno in azienda a maggio rappresentano una grande opportunità. Ringraziamo le grandi aziende che hanno dato disponibilità. E' stato condiviso percorso e tra oggi e domani sarà pronto protocollo ... Leggi su agi (Di sabato 10 aprile 2021) AGI - "Credo che oggi ci siano lepera fine". Lo ha detto il sottosegretario alla Salutea Sky Tg24, spiegando poi che "sulle riaperture non è giusto alimentare la contrapposizione politica tra chi vuole aprire e chi no: tutti vorremmo aprire, ma la politica deve assumersi la responsabilità e il coraggio di fare delle scelte - ha aggiunto - è opportuno avere, oltre a un piano vaccinale, anche un piano per le riaperture perché dobbiamo dare delle date e delle scadenze per poter permettere a cittadini e imprese di pianificare la loro attività". "Le vaccinazioni che partiranno in azienda a maggio rappresentano una grande opportunità. Ringraziamo le grandi aziende che hanno dato disponibilità. E' stato condiviso percorso e tra oggi e domani sarà pronto protocollo ...

