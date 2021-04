Sangiovanni: sua madre parla di Giulia e del passato difficile del figlio (Di domenica 11 aprile 2021) Tommaso Stanzani non è l’unico allievo dell’attuale edizione di Amici a riscuotere successo, dato che anche il cantante Sangiovanni ha conquistato moltissimi traguardi. Al secolo Giovanni Pietro Damian, Sangiovanni questa settimana è finito in edicola grazia a sua mamma, intervistata dal settimanale DiPiù. “Qui a casa era legato a una bravissima ragazza che si chiama Margherita, quando è andato a Roma per partecipare ad Amici hanno provato a mandare avanti il loro rapporto ma la distanza, il fatto di non vedersi, li ha allontanati e hanno deciso di lasciarsi. Solo a quel punto Giovanni si è dichiarato a Giulia. A me e a suo padre ha detto che è molto preso da quella ragazza perché è “semplice e dolce”. Siamo discreti, non chiediamo altro. Non so quanto durerà con Giulia, l’importante è che sia ... Leggi su biccy (Di domenica 11 aprile 2021) Tommaso Stanzani non è l’unico allievo dell’attuale edizione di Amici a riscuotere successo, dato che anche il cantanteha conquistato moltissimi traguardi. Al secolo Giovanni Pietro Damian,questa settimana è finito in edicola grazia a sua mamma, intervistata dal settimanale DiPiù. “Qui a casa era legato a una bravissima ragazza che si chiama Margherita, quando è andato a Roma per partecipare ad Amici hanno provato a mandare avanti il loro rapporto ma la distanza, il fatto di non vedersi, li ha allontanati e hanno deciso di lasciarsi. Solo a quel punto Giovanni si è dichiarato a. A me e a suo padre ha detto che è molto preso da quella ragazza perché è “semplice e dolce”. Siamo discreti, non chiediamo altro. Non so quanto durerà con, l’importante è che sia ...

Advertising

hyreenweirdo : @Arabell08744994 @__kindhearted sangiovanni non viene da nessun mondo, si é creato da solo la sua identità e ha un… - coryftnaya : @aalessandraax e infatti sangiovanni è ancora al serale proprio perché è il più ascoltato, ma la sua scrittura, com… - spvotlight : RT @94artstyIes: Un giorno mi spiegherete cosa vi ha fatto Sangiovanni per meritarsi il vostro odio. È così triste vedere che insultiate se… - elisaaiocco : RT @94artstyIes: Un giorno mi spiegherete cosa vi ha fatto Sangiovanni per meritarsi il vostro odio. È così triste vedere che insultiate se… - 94artstyIes : Un giorno mi spiegherete cosa vi ha fatto Sangiovanni per meritarsi il vostro odio. È così triste vedere che insult… -