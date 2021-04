Quasi un milione di spettatori per la “Traviata” su Rai Tre (Di sabato 10 aprile 2021) Nuovo successo per il film-opera realizzato da Rai Cultura e dall’Opera di Roma, con Martone e Gatti Leggi su lastampa (Di sabato 10 aprile 2021) Nuovo successo per il film-opera realizzato da Rai Cultura e dall’Opera di Roma, con Martone e Gatti

Advertising

OperaRoma : Quasi un milione di spettatori per #TORtraviata! #CarloFuortes: 'I teatri chiusi ci obbligano a lavorare su nuove… - LaStampa : Quasi un milione di spettatori per la “Traviata” su Rai Tre - pietroraffa : ?? Istat: nell'ultimo anno in Italia persi 945 mila occupati. Quasi 1 milione di posti di lavoro in meno. Un'enormità - zazoomblog : Quasi un milione di spettatori per la “Traviata” su Rai Tre - #Quasi #milione #spettatori #“Traviata” - francescolett11 : RT @AzzurraBarbuto: Preoccupano 114 mila morti di Covid da marzo scorso. Vero. Dietro ogni decesso un fiume di dolore. Ma allarmano pure ol… -