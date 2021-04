Olgiate Comasco | sequestrati 7mila giocattoli pericolosi

Advertising

Olgiate Comasco (Como), 10 aprile 2021 - Gli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como hanno sottoposto a sequestro oltre 7.000 articoli tra giocattoli e ceramiche contenenti sostanze chimiche potenzialmente pericolose in un maxi-emporio di Olgiate Comasco. I giocattoli erano privi del marchio CE, delle istruzioni per l'uso e delle relative dichiarazioni di conformità.