Nella prossima missione Nasa sulla Luna ci saranno per la prima volta anche una donna e un afroamericano (Di sabato 10 aprile 2021) Ad aver camminato sulla Luna, fino ad oggi, sono stati 12 astronauti. Tutti uomini, tutti bianchi, tutti statunitensi. Presto, però, la corta lista di persone ad aver messo piede sul satellite potrebbe rispondere ai criteri di parità di genere e di origine etnica che si perseguono sulla Terra: il programma Artemis, del quale la Nasa è capofila, ha tra gli obiettivi quello di far compiere l’alLunaggio ad almeno un’astronauta donna e a un astronauta nero. Ad annunciarlo, Steve Jurczyk, acting administrator della Nasa: «Nell’ambito del programma Artemis, ci sono le risorse necessarie per far avanzare il piano di esplorazione spaziale. La missione includerà anche l’atterraggio della prima donna e ... Leggi su open.online (Di sabato 10 aprile 2021) Ad aver camminato, fino ad oggi, sono stati 12 astronauti. Tutti uomini, tutti bianchi, tutti statunitensi. Presto, però, la corta lista di persone ad aver messo piede sul satellite potrebbe rispondere ai criteri di parità di genere e di origine etnica che si perseguonoTerra: il programma Artemis, del quale laè capofila, ha tra gli obiettivi quello di far compiere l’alggio ad almeno un’astronautae a un astronauta nero. Ad annunciarlo, Steve Jurczyk, acting administrator della: «Nell’ambito del programma Artemis, ci sono le risorse necessarie per far avanzare il piano di esplorazione spaziale. Laincluderàl’atterraggio dellae ...

