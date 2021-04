Napoli, 100 tonnellate di frutti di mare privi di certificazione: sequestrati due impianti abusivi (VIDEO (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Napoli – I militari del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato, nelle ultime ore, due impianti abusivi per l’allevamento di mitili in prossimità del porto commerciale del capoluogo campano che occupavano illegalmente una estesa porzione del demanio marittimo che si estendeva fino alla vicina rada di Santa Lucia. Circa 100 tonnellate di frutti di mare già maturi e pronti per essere messi direttamente in commercio privi di ogni certificazione che ne potesse attestare la provenienza e il rispetto delle normative sanitarie sulla tracciabilità e la salubrità. Gli accertamenti delle Fiamme Gialle hanno fatto emergere una connessione tra il business della gestione ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– I militari del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza dihanno sequestrato, nelle ultime ore, dueper l’allevamento di mitili in prossimità del porto commerciale del capoluogo campano che occupavano illegalmente una estesa porzione del demanio marittimo che si estendeva fino alla vicina rada di Santa Lucia. Circa 100didigià maturi e pronti per essere messi direttamente in commerciodi ogniche ne potesse attestare la provenienza e il rispetto delle normative sanitarie sulla tracciabilità e la salubrità. Gli accertamenti delle Fiamme Gialle hanno fatto emergere una connessione tra il business della gestione ...

