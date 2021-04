Microsoft annuncia novità in arrivo per OneDrive

(Di sabato 10 aprile 2021) Con un recente annuncioha tirato su il sipario su una nuova versione del client Windows di, il servizio di cloud storage per la conservazione “remota” dei dati, con supporto a sistemi a 64 bit. Logoè un servizio lanciato danel 2007 proposto come soluzione di archivizione in cloud dei dati e fruibile da browser o da applicazione per sistemi desktop (macOS e Windows) o smartphone (Android o iOS); usando un profilo legato alla piattaforma online della casa di Redmond. Nonostante i 14 anni di età di, però,non ha mai realizzato una versione a 64 bit del client utilizzato per la sincronizzazione dei file locali e remoti. Ma in un annuncio a sorpresa apparso l’8 aprile sui forum del sito ...

