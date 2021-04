Maccarini possibile conduttore di X-Factor 2021 | “C’è stato un contatto”

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 10 aprile 2021) Chi sarà il nuovodi X-? Questa è la notizia che sta circolando in rete nelle ultime ore. Quest’anno, infatti, parrebbe non esserci il “toto nomi” per chi dovrebbe ricoprire il ruolo di giudice, bensì per la persona che dovrà presentare il talent show in onda a partire da settembre Sky Uno. Alessandro Cattelan, infatti, ha annunciato già diverso tempo, in diretta, la volontà di lasciare X-e che non condurrà l’edizione numero 15 del programma. Per il 40enne di Tortona, nello specifico, si stanno aprendo nuovi scenari: dovrebbe essere quasi certo il suo ritorno in Rai per la conduzione di un programma tutto suo e, addirittura, potremmo vederlo su ‘Netflix’ nei panni di attore per una serie tv. Visto questi nuovi impegni che parrebbero riguardare l’ormai exdi ...