(Di sabato 10 aprile 2021) Vittoria importante per loche batte ile guarda con fiducia alla. Calabresi ancora ultimi, ad un passo dalla Serie B. Una partita rocambolesca, per certi versi incredibile, quella che ha vistoprotagoniste, ma che soprattutto ha eletto vincitrice proprio la squadra ligure. Una vittoria sofferta, arrivata soltanto nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ???? Lo Spezia ribalta nel finale e vede la salvezza, sprofonda il Crotone - RaiSport : ? #Erlic ribalta il #Crotone al 92' Straordinaria rimonta dello #Spezia che passa dall'1-2 al 3-2 in 3 minuti ??… - FcInterNewsit : Serie A, lo Spezia in cinque minuti ribalta il Crotone: finisce 3-2. E i rossoblu vedono la Serie B - JuriLertora : Clamoroso al Picco: lo #Spezia ribalta il risultato grazie alla rete del difensore croato #Erlic. #SpeziaCrotone #SerieATim -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia ribalta

Nella ripresa, però, è tutto un altroche, dopo 18 minuti, trova il pareggio grazia a Verde, al suo secondo sigillo consecutivo : l'esterno cresciuto nella Roma stoppa l'assist di Marchizza e,...... 2019) e curatore della raccolta " chegli schemi e trasforma dieci grandi scrittori in ..." Storie di scrittori e scrittrici andrà in beneficenza alla Croce Rossa Comitato della; un ...Vittoria interna dei toscani capace di ribaltare il punteggio e di trovare nel finale il gol decisivo grazie a Martin Erlic ...Sono sempre gli ospiti a creare e trovano la rete del vantaggio con Djidji che calcia sotto la traversa.Sul finire del primo tempo lo Spezia ci prova con Pogeba ... di casa non si abbattono. Nel ...