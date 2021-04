(Di sabato 10 aprile 2021) Con l'Inter che domina in Serie A, sono in molti a complimentarsi con Antonioper i risultati ottenuti in questa stagione. Tra chi ha commentato il grande momento di forma dei nerazzurri c'è ...

Advertising

CinqueNews : Llorente e Conte: «È un vincente, stare con lui più di un anno è difficile» - salvione : Llorente: 'Conte? Non perdona né media, è intrattabile' - sportli26181512 : Llorente: 'Conte? Non perdona né media, è intrattabile': L'attaccante spagnolo, oggi all'Udinese, ha parlato del su… - salpaladino : @juanito1897 L’ultimo anno di Conte avevamo Tevez, Llorente, Giovinco, Quagliarella, Vucinic e Osvaldo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Llorente Conte

Tra chi ha commentato il grande momento di forma dei nerazzurri c'è anche Fernando, che non ha dimenticato il suo passato alla Juve e il suo allenatore di allora. "è un vincente , ...Antoniosi avvia verso la vittoria del suo quarto scudetto in Italia da allenatore con l' Inter . Fernando, oggi attaccante dell'Udinese, non è sorpreso, come ha rivelato a 'Marca': 'È un ...Llorente ha proseguito poi la sua analisi su Antonio Conte: "Lui è un vincente, un allenatore che trasmette moltissimo, sicuramente il migliore che ho avuto in carriera. Riesce a tirare fuori il ...L'attaccante dell'Udinese ricorda gli anni con il tecnico salentino: Il miglior allenatore che ho avuto in carriera, è molto impegnativo.