LIVE Taekwondo, Europei 2021 in DIRETTA: Alessio, Armeria e Rotolo ai quarti di finale! (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.51 Dopo questo match tornerà sul tatami Paulina Armeria, che si giocherà l’accesso in semifinale nei -62 kg. 13.47 Sul tatami 1 ora inizia un altro ottavo di finale dei -80 kg: a sfidarsi il francese Bouzid e il tedesco Guelec. 13.44 Alessio AI quarti DI finale! Battuto il bulgaro Zdravkov che, sotto 15-2, ha perso per somma di ammonizioni. 13.40 Simone Alessio perfetto fin qui! L’azzurro a fine secondo round è avanti 10-1 contro Zdravkov. 13.35 Ecco sul tatami Simone Alessio! L’azzurro è pronto a giocarsi l’accesso ai quarti di finale contro Zdravkov. 13.32 Il belga Achab batte per point gap il moldavo Gritcan negli ottavi di finale dei -74 kg. 13.28 Alessio ritornerà in ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.51 Dopo questo match tornerà sul tatami Paulina, che si giocherà l’accesso in semifinale nei -62 kg. 13.47 Sul tatami 1 ora inizia un altro ottavo di finale dei -80 kg: a sfidarsi il francese Bouzid e il tedesco Guelec. 13.44AIDIBattuto il bulgaro Zdravkov che, sotto 15-2, ha perso per somma di ammonizioni. 13.40 Simoneperfetto fin qui! L’azzurro a fine secondo round è avanti 10-1 contro Zdravkov. 13.35 Ecco sul tatami Simone! L’azzurro è pronto a giocarsi l’accesso aidi finale contro Zdravkov. 13.32 Il belga Achab batte per point gap il moldavo Gritcan negli ottavi di finale dei -74 kg. 13.28ritornerà in ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Taekwondo Europei 2021 in DIRETTA: Paulina Armeria ai quarti! Ora sul tatami Daniela Rotolo - #Taekwondo… - zazoomblog : LIVE Taekwondo Europei 2021 in DIRETTA: avanti Armeria e Rotolo eliminato Samuele Baliva - #Taekwondo #Europei… - zazoomblog : LIVE Taekwondo Europei 2021 in DIRETTA: Paulina Armeria si qualifica per gli ottavi! Tocca a Daniela Rotolo -… - zazoomblog : LIVE Taekwondo Europei 2021 in DIRETTA: Simone Crescenzi cede allo spagnolo Jorquera! L’azzurro coglie il bronzo -… - zazoomblog : LIVE Taekwondo Europei 2021 in DIRETTA: Simone Crescenzi vola in semifinale! Eliminate le sorelle Al Halwani -… -