La Polizia di Stato compie 169 anni, cerimonie a porte chiuse in tutta Italia (Di sabato 10 aprile 2021) ROMA – Oggi la Polizia di Stato compie 169 anni e la ricorrenza coincide con il quarantesimo anniversario della Legge di riforma dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza. Infatti, il 10 aprile 1981 veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 121 che ha determinato la trasformazione del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza in Polizia di Stato, avviando il processo di riforma che l’ha resa una Polizia moderna, al passo con i tempi e con una forte identità civile. Anche per l’anniversario del 2021, il tema celebrativo scelto è “esserci sempre” che, nell’anno della pandemia, ben si sposa con i compiti svolti dalle forze di Polizia per salvaguardare la salute della nostra comunità. A partire dal marzo ... Leggi su lopinionista (Di sabato 10 aprile 2021) ROMA – Oggi ladi169e la ricorrenza coincide con il quarantesimoversario della Legge di riforma dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza. Infatti, il 10 aprile 1981 veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 121 che ha determinato la trasformazione del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza indi, avviando il processo di riforma che l’ha resa unamoderna, al passo con i tempi e con una forte identità civile. Anche per l’versario del 2021, il tema celebrativo scelto è “esserci sempre” che, nell’anno della pandemia, ben si sposa con i compiti svolti dalle forze diper salvaguardare la salute della nostra comunità. A partire dal marzo ...

Quirinale : Il Presidente #Mattarella, in occasione del 169° anniversario di costituzione della #Polizia di Stato, ha ricevuto… - poliziadistato : 169° #AnniversarioPolizia In diretta dal @Quirinale l'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella… - GDF : Auguri alle donne e agli uomini della Polizia di Stato per il 169° Anniversario di fondazione. Vicini nell’animo e… - Carmeli33392291 : RT @GiorgiaMeloni: Da 169 anni al servizio della Nazione per difendere la nostra sicurezza. Auguri a tutti gli uomini e le donne che, ogni… - Lopinionista : La Polizia di Stato compie 169 anni, cerimonie a porte chiuse in tutta Italia -