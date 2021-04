Grande Fratello, un’iconica ex protagonista del reality (ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne) è diventata mamma (Di sabato 10 aprile 2021) un’iconica ex protagonista del Grande Fratello è diventata mamma. Si tratta di una concorrente della decima edizione del reality, nonché ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Sarah Nile. La bella trentacinquenne e il marito Pierluigi Montuoro, dopo essere convolati a nozze nel giugno del 2018, hanno coronato il sogno di diventare genitori. Sarah e Pierluigi stanno insieme da tanti anni. I due erano già fidanzati quando lei entrò nella casa più spiata d’Italia, per poi allontanarsi subito dopo la sua esperienza televisiva. Tra di loro, tuttavia, l’amore non è mai finito perché, a distanza di un po’ di tempo dalla rottura, la Nile e Montuoro decisero di darsi una seconda possibilità ritrovandosi e ... Leggi su isaechia (Di sabato 10 aprile 2021)exdel. Si tratta di una concorrente della decima edizione del, nonché exdi. Stiamo parlando di Sarah Nile. La bella trentacinquenne e il marito Pierluigi Montuoro, dopo essere convolati a nozze nel giugno del 2018, hanno coronato il sogno di diventare genitori. Sarah e Pierluigi stanno insieme da tanti anni. I due erano già fidanzati quando lei entrò nella casa più spiata d’Italia, per poi allontanarsi subito dopo la sua esperienza televisiva. Tra di loro, tuttavia, l’amore non è mai finito perché, a distanza di un po’ di tempo dalla rottura, la Nile e Montuoro decisero di darsi una seconda possibilità ritrovandosi e ...

