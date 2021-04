"Finita la pagliacciata?". Niente processo a Salvini, la bordata della Maglie: sinistra e Conte umiliati (Di sabato 10 aprile 2021) Non luogo a procedere. Matteo Salvini non deve essere processato per la vicenda dello sbarco dei migranti della nave Gregoretti. Questo quanto chiesto dal pd Andrea Bonomo, nel corso dell'udienza preliminare nell'aula bunker di Catania: il processo politico contro il leader della Lega, insomma, si è confermato una farsa. Non luogo a procedere perché le scelte "sono state condivise dal governo" e perché la posizione di Salvini "non integra gli estremi del reato di sequestro di persona". Punto e stop, insomma. Nulla da aggiungere. O meglio, qualcosa da aggiungere lo trova Maria Giovanna Maglie, che commeenta quanto avvenuto in tribunale a Catania su Twitter, dove in premessa cita le parole del pm Bonomo: "Ritengo che la condotta dell'ex ministro dell'Interno Matteo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Non luogo a procedere. Matteonon deve essere processato per la vicenda dello sbarco dei migrantinave Gregoretti. Questo quanto chiesto dal pd Andrea Bonomo, nel corso dell'udienza preliminare nell'aula bunker di Catania: ilpolitico contro il leaderLega, insomma, si è confermato una farsa. Non luogo a procedere perché le scelte "sono state condivise dal governo" e perché la posizione di"non integra gli estremi del reato di sequestro di persona". Punto e stop, insomma. Nulla da aggiungere. O meglio, qualcosa da aggiungere lo trova Maria Giovanna, che commeenta quanto avvenuto in tribunale a Catania su Twitter, dove in premessa cita le parole del pm Bonomo: "Ritengo che la condotta dell'ex ministro dell'Interno Matteo ...

