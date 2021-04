Festa Real Madrid: suo il Clasico. La traversa ferma il Barcellona al 94?! (Di sabato 10 aprile 2021) Gol e spettacolo. Il Clasico tra Real Madrid e Barcellona mantiene le premesse della vigilia e si rivela una sfida equilibrata fino alla fine. Vincono i Blancos, che vanno in testa alla Liga con 66 punti, appaiando l'Atletico Madrid, che ha però una partita in meno, e superando di un punto proprio il Barcellona.IL FILM DELLA GARARitmi altissimi e tanta qualità. Il Clasico vive di continui ribaltamenti di fronte. Risultano dunque decisivi gli episodi e le giocate dei campioni. La prodezza riesce a Benzema: l'attaccante francese taglia sul primo palo per ricevere il pallone e poi batte di tacco Ter Stegen. Real Madrid in vantaggio e subito pronto a spingere sull'acceleratore. Al 38' arriva il raddoppio: punizione di Kroos deviata, Jordi ... Leggi su itasportpress (Di sabato 10 aprile 2021) Gol e spettacolo. Iltramantiene le premesse della vigilia e si rivela una sfida equilibrata fino alla fine. Vincono i Blancos, che vanno in testa alla Liga con 66 punti, appaiando l'Atletico, che ha però una partita in meno, e superando di un punto proprio il.IL FILM DELLA GARARitmi altissimi e tanta qualità. Ilvive di continui ribaltamenti di fronte. Risultano dunque decisivi gli episodi e le giocate dei campioni. La prodezza riesce a Benzema: l'attaccante francese taglia sul primo palo per ricevere il pallone e poi batte di tacco Ter Stegen.in vantaggio e subito pronto a spingere sull'acceleratore. Al 38' arriva il raddoppio: punizione di Kroos deviata, Jordi ...

