Emilio Fede ricoverato al San Raffaele “In ospedale per una caduta”

MILANO (ITALPRESS) – Il giornalista Emilio Fede è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. "Sono stato ricoverato in seguito a brutta caduta – dice l'ex direttore del Tg4 all'Italpress – sono stato egregiamente curato". Il bollettino medico è previsto domani.(ITALPRESS).

