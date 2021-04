Covid Puglia, oggi 1.804 contagi e 31 morti: bollettino 10 aprile (Di sabato 10 aprile 2021) Sono 1.804 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia, secondo la tabella del bollettino di oggi 10 aprile. Registrati inoltre altri 31 morti. Si registra un lieve aumento di nuovi casi positivi al Covid 19 rispetto a ieri, a fronte di una diminuzione del numero dei test. In calo i decessi. Aumentano anche i guariti e gli attuali positivi. Decresce il numero di ricoverati. E’ il quadro che si ricava dal bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del Dipartimento della salute. Su 13.461 tamponi per l’infezione da coronavirus, sono stati rilevati 1.804 contagi. Ieri i nuovi casi erano 1.791 su 14.281 test. Sono stati registrati 31 decessi, ieri erano 48. In tutto in Puglia ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 aprile 2021) Sono 1.804 i nuovida coronavirus in, secondo la tabella deldi10. Registrati inoltre altri 31. Si registra un lieve aumento di nuovi casi positivi al19 rispetto a ieri, a fronte di una diminuzione del numero dei test. In calo i decessi. Aumentano anche i guariti e gli attuali positivi. Decresce il numero di ricoverati. E’ il quadro che si ricava dalepidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del Dipartimento della salute. Su 13.461 tamponi per l’infezione da coronavirus, sono stati rilevati 1.804. Ieri i nuovi casi erano 1.791 su 14.281 test. Sono stati registrati 31 decessi, ieri erano 48. In tutto in...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, in Puglia finiti i posti i terapia intensiva con l’Ecmo: una 37enne trasferita a Palermo - Agenzia_Ansa : In Puglia la variante inglese è ormai presente quasi nel 93% dei casi. Nella Regione sono stati rilevati 589 contag… - TraniLiveIt : Covid, registrati più di 1.800 casi positivi in Puglia - AndriaLiveIt : #Andria Covid, registrati più di 1.800 casi positivi in Puglia - fisco24_info : Covid Puglia, oggi 1.804 contagi e 31 morti: bollettino 10 aprile: I dati della Regione -