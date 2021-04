Covid a Bitonto | l' appello su Fb di Bianca Guaccero ai concittadini | ' State a casa'

(Di sabato 10 aprile 2021) BARI - 'Lo so che siete confusi, arrabbiati, addolorati, avete perso persone care, ma vi prego, fate attenzione, cercate di scegliere di non uscire, di restare a. Non lasciamoci sopraffare dalla ...

Il 50% dei contagi in Puglia riguardano la provincia di Bari, e, il mio paese, è tra quei paesi che sono oltre la zona rossa'. In questa situazione 'non ci sono altre regole - aggiunge - ci ...Attivi senza sosta anche i medici del distretto di, dove sono state effettuate oltre 400 ...si passerà alla vaccinazione dei pazienti impossibilitati perché attualmente implicati nel. ...E’ uno dei passaggi del video messaggio rivolto ai suoi concittadini che la show girl pugliese Bianca Guaccero ha inviato e fatto pubblicare sulla pagina Facebook del sindaco di Bitonto, Michele ..."Lo so che siete confusi, arrabbiati, addolorati, avete perso persone care, ma vi prego, fate attenzione, cercate di scegliere di non uscire, di restare a casa. (ANSA) ...