Coronavirus in Calabria: neomamma di Cosenza ricoverata d'urgenza in terapia intensiva a Catanzaro (Di domenica 11 aprile 2021) Foto di Emanuele Valeri / Ansa Due settimane fa la donna aveva dato alla luce la sua prima bimba all'ospedale Annunziata di Cosenza poi, in seguito al parto con taglio cesareo, era stata intubata senza neppure poter vedere la neonata Sono ore d'ansia per la città di Cosenza. Una neo-mamma, affetta da Covid19, è stata ricoverata nella terapia intensiva del Policlinico di Catanzaro per essere sottoposta ad ausilio Ecmo, un apparecchio per la respirazione e circolazione extracorporea. Due settimane fa la donna, 39enne originaria della provincia bruzia, aveva dato alla luce la sua prima bimba all'ospedale Annunziata ma poi, in seguito al parto con taglio cesareo, era stata intubata senza neppure riuscire a vedere la neonata. Nella notte le condizioni si sono aggravate ed è stato ...

