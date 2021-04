Conferenza stampa Fonseca: «Il mio futuro? La Roma è più importante» (Di sabato 10 aprile 2021) Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Bologna: ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida col Bologna. DIFFERENZA EUROPA LEAGUE SERIE A – «Sono due competizioni diverse. Come ho detto prima dell’Ajax, siamo sempre stati tra i primi quattro in classifica e dobbiamo dire che ci sono venuti a mancare giocatori importanti e abbiamo perso i primi posti. Il campionato è una competizione lunga, con molte partite, in Europa ci sono match a eliminazione diretta. Questa è la verità, in una competizione lunga si può sbagliare di più e se mancano giocatori è difficile». BOLOGNA – «I giocatori sanno che la prossima partita è sempre la più ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Paulo, tecnico della, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Bologna: ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso Paulo, tecnico della, ha parlato inalla vigilia della sfida col Bologna. DIFFERENZA EUROPA LEAGUE SERIE A – «Sono due competizioni diverse. Come ho detto prima dell’Ajax, siamo sempre stati tra i primi quattro in classifica e dobbiamo dire che ci sono venuti a mancare giocatori importanti e abbiamo perso i primi posti. Il campionato è una competizione lunga, con molte partite, in Europa ci sono match a eliminazione diretta. Questa è la verità, in una competizione lunga si può sbagliare di più e se mancano giocatori è difficile». BOLOGNA – «I giocatori sanno che la prossima partita è sempre la più ...

