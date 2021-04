Brescia-Pescara 1-1 | Dessena risponde a Jagiello

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 10 aprile 2021) Clotet raccoglie solo un punto nella gara del Rigamonti contro ile spreca una grandissima opportunità in vista dei playoff. Le Rondinelle partono bene andando a segno dopo 17 minuti con. Nella ripresa ildi Grassadonia, in piena lotta per evitare la retrocessione, caccia le unghie ed agguanta il pareggio con il grande ex. Come sono scese in campo le squadre? Clotet scioglie la riserva e comunica le scelte da fare in campo. Joronen tra i pali, Karacic preferito a Mateju, e Pajac sulle fasce, con Papetti e Chancellor in difesa. A centrocampo Van de Looi agirà da mediano cone Bisoli. In avanti Donnarumma e Ayè con alle spalle Bjarnason. Grassadonia opta per il medesimo schema tattico. Fiorillo in porta, Sorensen e Scognamiglio in difesa, Bellanova e ...