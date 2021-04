Bari: studenti realizzano un video per ricordare Michele Fazio, ucciso per errore a 15 anni Ringraziati dal padre della giovane vittima della malavita (Di sabato 10 aprile 2021) Di Francesco Santoro: Un video per ricordare Michele Fazio, il 15enne assassinato per errore a Bari vecchia nel 2001 in una sparatoria tra esponenti della malavita locale. Le immagini sono state pubblicate dal padre su Facebook. «Grazie agli alunni della terza classe della scuola “Settanni” e alla docente Marilena Berardi di Rutigliano per aver realizzato questo video- scrive Pinuccio Fazio-, presto verrò per abbracciarvi….grazie di cuore». L'articolo Bari: studenti realizzano un video per ... Leggi su noinotizie (Di sabato 10 aprile 2021) Di Francesco Santoro: Unper, il 15enne assassinato pervecchia nel 2001 in una sparatoria tra esponentilocale. Le immagini sono state pubblicate dalsu Facebook. «Grazie agli alunniterza classescuola “Sett” e alla docente Marilena Berardi di Rutigliano per aver realizzato questo- scrive Pinuccio-, presto verrò per abbracciarvi….grazie di cuore». L'articolounper ...

