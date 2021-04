"Aveva tutto il tempo". Morte del principe Filippo, indiscrezioni drammatiche su Harry: come è ridotto (Di sabato 10 aprile 2021) Addio al principe Filippo, morto ieri, sabato 9 aprile, all'età di 99 anni. Malato da tempo, il consorte della Regina Elisabetta non è riuscito a raggiungere i 100 anni che avrebbe compiuto il prossimo 10 giugno. Un decesso arrivato dopo una serie di ricoveri, piovuti proprio nei giorni dell'intervista bomba concessa da Meghan Markle e dal nipote, il principe Harry, a Oprah Winfrey. L'intervista delle accuse alla famiglia reale i cui contenuti, si è appreso, sono stati tenuti il più nascosti possibile a Filippo, temendo che non ne avrebbe retto l'impatto. Ed in questo contesto, ora, trapelano voci su Harry, il nipote che nei giorni della malattia del nonno non è tornato nel Regno Unito, e anzi ha continuato la sua battaglia contro la famiglia dagli Stati Uniti. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Addio al, morto ieri, sabato 9 aprile, all'età di 99 anni. Malato da, il consorte della Regina Elisabetta non è riuscito a raggiungere i 100 anni che avrebbe compiuto il prossimo 10 giugno. Un decesso arrivato dopo una serie di ricoveri, piovuti proprio nei giorni dell'intervista bomba concessa da Meghan Markle e dal nipote, il, a Oprah Winfrey. L'intervista delle accuse alla famiglia reale i cui contenuti, si è appreso, sono stati tenuti il più nascosti possibile a, temendo che non ne avrebbe retto l'impatto. Ed in questo contesto, ora, trapelano voci su, il nipote che nei giorni della malattia del nonno non è tornato nel Regno Unito, e anzi ha continuato la sua battaglia contro la famiglia dagli Stati Uniti. ...

