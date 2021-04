«Stop ai versamenti» | il Movimento 5 Stelle chiude i rubinetti a Casaleggio

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 9 aprile 2021) Vito Crimi si presenta in videoconferenza davanti ai deputati e annuncia la svolta che, seppure ampiamente annunciata da mesi di crisi e settimane di addii, è destinata a cambiare profondamente la natura del. Il tormentone delle regole è ormai una specie di Comma 22 alla grillina: per cambiare è necessario abbandonare Rousseau ma per riscrivere lo statuto bisogna passare per la piattaforma di Davide. Crimi comunica ai parlamentari e gli altri eletti che fin dal mese … Continua L'articolo proviene da il manifesto.