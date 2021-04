Serie A 2020 2021 | statistiche trentesima giornata | Napoli bestia nera della Sampdoria

(Di sabato 10 aprile 2021) LadiA comincia sabato 10 aprile alle 15,00 con la partita Spezia-Crotone: l’ultimo pareggio tra le due squadre è datato 15 aprile 2016 (0-0 nel campionato cadetto allo Scida), sono seguite tre vittorie degli aquilotti e due successi rossoblù, compreso quello per 4-1 del 12 dicembre. Alle 18,00 il Parma ospita il Milan: l’ultimo trionfo gialloblù contro i rossoneri nel torneo risale al 16 marzo 2014 (4-2 a San Siro), da allora cinque vittorie per la formazione di Pioli e due pareggi. Alle 20,45 l’Udinese riceve il Torino: i bianconeri si sono aggiudicati solo due degli ultimi 10 scontri diretti diA (tre pareggi e cinque sconfitte), questi due successi sono arrivati nelle tre sfide più recenti. Domenica 11 aprile alle 12,30 l’Inter attende il Cagliari: i ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020

