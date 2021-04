Sampdoria, la questione Ranieri è calda: le voci di dimissioni, la smentita ed i nomi del sostituto (Di venerdì 9 aprile 2021) La stagione della Sampdoria può essere considerata nel complesso positiva, ma a tenere banco è il futuro e la posizione dell’allenatore Ranieri. Il club blucerchiato occupa il decimo posto del campionato di Serie A e la quota salvezza è stata quasi raggiunta: in 29 partite la squadra ha collezionato 36 punti frutto di 10 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte, i risultati sono stati in linea con l’obiettivo di inizio stagione. L’allenatore Ranieri ha dimostrato ancora una volta di essere un grandissimo tecnico e l’obiettivo è quello di togliersi altre soddisfazioni fino al termine della stagione e raggiungere il miglior risultato possibile. Sampdoria, la posizione di Ranieri Foto di Simone Arveda / AnsaLa dirigenza ha intenzione di alzare l’asticella e sta valutando le mosse per la prossima stagione. La ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 9 aprile 2021) La stagione dellapuò essere considerata nel complesso positiva, ma a tenere banco è il futuro e la posizione dell’allenatore. Il club blucerchiato occupa il decimo posto del campionato di Serie A e la quota salvezza è stata quasi raggiunta: in 29 partite la squadra ha collezionato 36 punti frutto di 10 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte, i risultati sono stati in linea con l’obiettivo di inizio stagione. L’allenatoreha dimostrato ancora una volta di essere un grandissimo tecnico e l’obiettivo è quello di togliersi altre soddisfazioni fino al termine della stagione e raggiungere il miglior risultato possibile., la posizione diFoto di Simone Arveda / AnsaLa dirigenza ha intenzione di alzare l’asticella e sta valutando le mosse per la prossima stagione. La ...

