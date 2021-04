Ranking UEFA, il Napoli resta stabile al 20° posto (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Napoli resta stabile al 20° posto nell’ultimo Ranking UEFA. Il Milan ha guadagnato una posizione, mentre la Roma ha superato il Porto in classifica. Bayern 132.000 Real Madrid 124.000 Barcellona 122.000 Juventus 120.000 Manchester City 117.000 Atlético Madrid 115.000 Paris Saint-Germain 112.000 Manchester United 106.000 Liverpool 100.000 Siviglia 98.000 Arsenal 95.000 Chelsea 91.000 Borussia Dortmund 90.000 Tottenham 88.000 Roma 86.000 Porto 85.000 Ajax 81.500 Shakhtar 79.000 Lione 76.000 Napoli 74.000 26. Inter 53.000 27. Atalanta 50.500 34. Lazio 44.000 53. Milan 31.000 100. Torino 14.916 101. Fiorentina 14.916 102. Sassuolo 14.916 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 aprile 2021) Ilal 20°nell’ultimo. Il Milan ha guadagnato una posizione, mentre la Roma ha superato il Porto in classifica. Bayern 132.000 Real Madrid 124.000 Barcellona 122.000 Juventus 120.000 Manchester City 117.000 Atlético Madrid 115.000 Paris Saint-Germain 112.000 Manchester United 106.000 Liverpool 100.000 Siviglia 98.000 Arsenal 95.000 Chelsea 91.000 Borussia Dortmund 90.000 Tottenham 88.000 Roma 86.000 Porto 85.000 Ajax 81.500 Shakhtar 79.000 Lione 76.00074.000 26. Inter 53.000 27. Atalanta 50.500 34. Lazio 44.000 53. Milan 31.000 100. Torino 14.916 101. Fiorentina 14.916 102. Sassuolo 14.916 L'articolo ilsta.

