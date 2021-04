Pomeriggio 5 caso Pipitone: l’ospite abbandona la diretta (Di venerdì 9 aprile 2021) A Pomeriggio Cinque succede un imprevisto: infastidito da una domanda del direttore Roberto Alessi, Giacomo Frazzitta, l’avvocato di Piera Maggio, ha deciso di abbandonare in diretta il collegamento con lo studio di Barbara d’Urso che rimane incredula e senza parole. A Pomeriggio 5 si è parlato ancora una volta del caso di Denise Pipitone, la bimba di quattro anni scomparsa da Mazara del Vallo ben 17 anni fa Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 9 aprile 2021) ACinque succede un imprevisto: infastidito da una domanda del direttore Roberto Alessi, Giacomo Frazzitta, l’avvocato di Piera Maggio, ha deciso dire inil collegamento con lo studio di Barbara d’Urso che rimane incredula e senza parole. A5 si è parlato ancora una volta deldi Denise, la bimba di quattro anni scomparsa da Mazara del Vallo ben 17 anni fa Articolo completo: dal blog SoloDonna

