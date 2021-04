Palermo, contro la Vibonese per rialzare la testa: una sola vittoria al “Barbera” nel 2021 (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Palermo in cerca di riscatto dopo l'amara sconfitta subita in quel di Monopoli.Palermo, uno stop che non ci voleva: ecco quando può tornare Lorenzo LuccaI rosanero hanno bisogno di ottenere punti al "Barbera" da qui al termine della stagione, un tabù da sfatare per gli uomini guidati da Giacomo Filippi. Nel corso del 2021, infatti, è arrivata un sola vittoria tra le mura amiche (Bisceglie) condita da due pareggi e addirittura tre sconfitte. In generale i punti ottenuti in casa nell'arco dei primi mesi del nuovo anno, conferma il Giornale di Sicilia, sono stati meno rispetto a quelli conquistati in trasferta: «...le vittorie sono state cinque e da sole valgono il triplo dei punti raccolti negli ultimi tre mesi in casa, dove i rosa torneranno a giocare domani a distanza di oltre un ... Leggi su mediagol (Di venerdì 9 aprile 2021) Ilin cerca di riscatto dopo l'amara sconfitta subita in quel di Monopoli., uno stop che non ci voleva: ecco quando può tornare Lorenzo LuccaI rosanero hanno bisogno di ottenere punti al "" da qui al termine della stagione, un tabù da sfatare per gli uomini guidati da Giacomo Filippi. Nel corso del, infatti, è arrivata untra le mura amiche (Bisceglie) condita da due pareggi e addirittura tre sconfitte. In generale i punti ottenuti in casa nell'arco dei primi mesi del nuovo anno, conferma il Giornale di Sicilia, sono stati meno rispetto a quelli conquistati in trasferta: «...le vittorie sono state cinque e da sole valgono il triplo dei punti raccolti negli ultimi tre mesi in casa, dove i rosa torneranno a giocare domani a distanza di oltre un ...

