Orphan Black – Recensione (Di venerdì 9 aprile 2021) Orphan Black è una serie televisiva canadese sci-fi /thriller ideata da Graeme Manson e John Fawcett e trasmessa in Canada e negli Stati Uniti dal 30 Marzo 2013, per 5 stagioni. In Italia,le prime 2 stagioni sono state trasmesse dal canale Premium Action di Mediaset Premium e le ultime 3 da Netflix. Questa geniale produzione – una miscela di dramma vendicativo e thriller di fantascienza – è una cosa rara in tv: una trama ricca di mitologia con personaggi ben realizzati e battute scritte in modo perfetto, tanto che ci si sente parte del tutto e ci si preoccupa di ciò che accade ai protagonisti. La trama è ragionevolmente semplice. Più di 30 anni fa, la società di genetica Neolution ha messo in atto l'idea della clonazione umana e ha creato due progetti, uno maschile (Project Castor) e uno femminile (Project Leda). la trama è incentrata ...

