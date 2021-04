“Non ci dormo la notte. Basta parole, servono i fatti” Sandra Milo a protestare in piazza con le partite IVA. (Di venerdì 9 aprile 2021) Sandra Milo alla manifestazione in piazza delle partite Iva fa un appello a Draghi: “Apri tutto”. Ecco come è andata! Anche la famosa attrice Sandra Milo, classe 1933, è scesa in piazza e si è schierata accanto alle partite Iva durante la manifestazione a piazza del Popolo organizzata nella capitale dal Movimento Politico autonomi e partite Iva. L’attrice ha preso la parola e il suo intervento ha toccato le parole di tutti tant’è che la donna si è addirittura commossa davanti ai manifestanti che poi le hanno manifestato il loro appoggio con un lungo applauso. Queste le parole rilasciate ai microfoni di chi l’ha intervistata: Rivendichiamo il diritto di piangere, di piangere ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 9 aprile 2021)alla manifestazione indelleIva fa un appello a Draghi: “Apri tutto”. Ecco come è andata! Anche la famosa attrice, classe 1933, è scesa ine si è schierata accanto alleIva durante la manifestazione adel Popolo organizzata nella capitale dal Movimento Politico autonomi eIva. L’attrice ha preso la parola e il suo intervento ha toccato ledi tutti tant’è che la donna si è addirittura commossa davanti ai manifestanti che poi le hanno manifestato il loro appoggio con un lungo applauso. Queste lerilasciate ai microfoni di chi l’ha intervistata: Rivendichiamo il diritto di piangere, di piangere ...

