Napoli, Insigne vede Maradona: un gol alla Samp per raggiungere Diego (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Napoli affronta la Sampdoria e per il capitano Lorenzo Insigne potrebbe trasformarsi in una gara speciale Lorenzo Insigne (81) è ad una sola rete dal superare Diego Armando Maradona (81 anche lui) al quarto posto nella classifica marcatori del Napoli in Serie A (hanno fatto meglio solo Vojak, Mertens e Hamsik). Il capitano del Napoli ha segnato sei reti contro la Sampdoria in Serie A, solo contro la Fiorentina ha fatto meglio nel torneo (otto). La squadra blucerchiata è quella contro cui il classe '91 ha vinto più partite nel massimo campionato (13). L'articolo proviene da Calcio News 24.

