Ultime Notizie dalla rete : Air Pure My Air Pure per dire addio al Coronavirus My Air Pure è infatti un purificatore e sanificatore d'aria, anche dal coronavirus. Lo hanno inventato Marco Stocola, Marco Varisco e Nicoletta Casati, soci dell'omonima startup di Calco: il primo è ...

