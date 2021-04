Morto il principe Filippo | avrebbe compiuto 100 anni a giugno Le lacrime della regina

Advertising

trash_italiano : È morto il Principe Filippo. ?? - rtl1025 : È morto il principe #Filippo ?? - SkyTG24 : È morto il principe #Filippo. Il marito della regina Elisabetta aveva 99 anni: - inkedskins_ : RT @eternita_l: Mi state dicendo che il principe Filippo è morto e ha lasciato sola la regina Elisabetta dopo più di 70 anni di matrimonio… - basicbbic : RT @kbyefornow9: ditemi che non sono l’unica che quando ha letto “è morto il principe filippo” ho pensato a filiberto il giudice di amici?? -

Ultime Notizie dalla rete : Morto principe

E'ilFilippo, 99enne consorte della regina Elisabetta, dimesso di recente dopo alcune settimane in ospedale a Londra a causa di una non meglio precisata infezione - non legata al Covid - ...Il duca di Edimburgo e consorte della regina Elisabetta II aveva 99 anni. Con lui va via l'ultimissimo simbolo di un'Inghilterra coloniale rimossa prima che estinta, il bell'uomo alto con cui tutto il ...E’ morto il Principe Filippo, marito della Regina Elisabetta di Inghilterra. L’uomo avrebbe molto presto compito i 100 anni d’età. Con un comunicato ufficiale, la famiglia reale di Inghilterra ha ...Buckingham palace ha annunciato la scomparsa del principe Filippo di Edimburgo: il 99enne consorte della regina Elisabetta II è morto questa mattina nel castello di Windsor. “E’ con profondo dolore ...