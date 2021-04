Mondiali Qatar 2022 | alla Rai l' esclusiva assoluta

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali Qatar

La Rai trasmetterà in esclusiva i Mondiali di Qatar del 2022. L'emittente si è assicurata i diritti audivisivi della competizione calcistica, per la quale fornirà un servizio completo. La Rai proporrà in diretta tutte le 64 partite. Genova - Trionfa la Rai nell'assegnazione dei diritti per i prossimi Mondiali di calcio in Qatar. Contrariamente a quanto anticipato ieri da indiscrezioni, la Fifa ha ufficializzato che Rai ha acquisito l'intero pacchetto di partite e, di conseguenza, escluso Amazon.