Moby Prince, 30 anni dal disastro che costò la vita a 140 persone (Di venerdì 9 aprile 2021) disastro Moby Prince, ricorre il trentennale della strage in mare dove morirono 140 persone disastro Moby Prince (Getty Images)Era la notte tra il 10 e l’11 aprile 1991 quando il traghetto del Moby Prince diretto a Olbia entrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo che era ancorata nei pressi del porto di Livorno. Nell’incendio provocato dall’impatto persero la vita 140 passeggeri a bordo del Moby Prince. Nel traghetto c’erano 141 persone, si salvò solo una: il mozzo Alessio Bertrand. Il rogo fu causato dall’attrito tra le lamiere e dalla grande quantità di petrolio che si era riversato sul traghetto dopo che si era rotta la cisterna che ... Leggi su ck12 (Di venerdì 9 aprile 2021), ricorre il trentennale della strage in mare dove morirono 140(Getty Images)Era la notte tra il 10 e l’11 aprile 1991 quando il traghetto deldiretto a Olbia entrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo che era ancorata nei pressi del porto di Livorno. Nell’incendio provocato dall’impatto persero la140 passeggeri a bordo del. Nel traghetto c’erano 141, si salvò solo una: il mozzo Alessio Bertrand. Il rogo fu causato dall’attrito tra le lamiere e dalla grande quantità di petrolio che si era riversato sul traghetto dopo che si era rotta la cisterna che ...

Advertising

NicolaMorra63 : Moby Prince, nuova commissione d’inchiesta alla Camera sulla strage. Proposta da M5s, Pd e Lega - Corriere : Una montagna di bugie, di omissioni e di falsità. Non importa se costruite per coprire negligenze oppure segreti in… - FirenzePost : Moby Prince: a trent’anni dalla strage Livorno ricorda le 140 vittime - infoitinterno : Moby Prince, 30 anni dalla tragedia del 10 aprile 1991: le iniziative in ricordo di una strage senza giustizia - infoitinterno : I misteri Moby Prince, trent'anni di dubbi mai sciolti e una nuova inchiesta -