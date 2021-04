Meteo Roma del 09-04-2021 ore 19:15 (Di venerdì 9 aprile 2021) Meteo Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord giornata decisamente instabile con piogge intense tra Liguria Alpi Apuane nel corso delle ore diurne molte nubi al trovi con qualche pioviggine sparsa peggiora nelle ore notturne con acquazzoni sui medesimi settori neve sulle Alpi 3400 e 1000 m al centro al mattino molte nubi con precipitazioni sparse variabilità assoluta altrove al pomeriggio non sono previsti cambiamenti con locali nubifragi sull’alta Toscana pioggia anche su uno dei marchi in serata ulteriore peggioramento nella notte sulla Toscana al sud giornata prevalentemente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni peninsulari sulla Sicilia nel corso delle ore diurne molto nuvoloso sulla Sardegna Dove saranno possibili pioviggini nel corso della giornata si rinnova le condizioni di tempo asciutto ancora da ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 aprile 2021)Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord giornata decisamente instabile con piogge intense tra Liguria Alpi Apuane nel corso delle ore diurne molte nubi al trovi con qualche pioviggine sparsa peggiora nelle ore notturne con acquazzoni sui medesimi settori neve sulle Alpi 3400 e 1000 m al centro al mattino molte nubi con precipitazioni sparse variabilità assoluta altrove al pomeriggio non sono previsti cambiamenti con locali nubifragi sull’alta Toscana pioggia anche su uno dei marchi in serata ulteriore peggioramento nella notte sulla Toscana al sud giornata prevalentemente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni peninsulari sulla Sicilia nel corso delle ore diurne molto nuvoloso sulla Sardegna Dove saranno possibili pioviggini nel corso della giornata si rinnova le condizioni di tempo asciutto ancora da ...

