Mercato Juventus, Kulusevski in uscita? Un top club inglese sull’ex Parma (Di venerdì 9 aprile 2021) Mercato Juventus – La Juventus lavora per rinforzare la rosa. Da non escludere a propri possibili cessioni con le quali Fabio Paratici potrebbe mettere a bilancio interessanti plusvalenza, con cui finanziare i prossimi colpi in entrata. In quest’ottica, uno dei giocatori che potrebbe fare le valigie è Dejan Kulusevski, che a dispetto di un inizio di stagione sfolgorante, non ha mai convinto quando è stato chiamato in causa dal proprio allenatore. Mercato Juventus, lo United su Kulusevski Nelle scorse ore diverse società hanno bussato alla porta della Juventus per chiedere informazioni su Kulusevski, capire se ci sono margini per una cessione anche a titolo temporaneo, secondo quanto riportato da CalcioMercato.com. Come ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 9 aprile 2021)– Lalavora per rinforzare la rosa. Da non escludere a propri possibili cessioni con le quali Fabio Paratici potrebbe mettere a bilancio interessanti plusvalenza, con cui finanziare i prossimi colpi in entrata. In quest’ottica, uno dei giocatori che potrebbe fare le valigie è Dejan, che a dispetto di un inizio di stagione sfolgorante, non ha mai convinto quando è stato chiamato in causa dal proprio allenatore., lo United suNelle scorse ore diverse società hanno bussato alla porta dellaper chiedere informazioni su, capire se ci sono margini per una cessione anche a titolo temporaneo, secondo quanto riportato da Calcio.com. Come ...

